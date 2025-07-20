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Спорт

Бокс. Мэнни Пакьяо вернулся на ринг. Бой завершился вничью

Бокс
Знаменитые спортсмены
время публикации: 20 июля 2025 г., 07:59 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 08:28
Бокс. Мэнни Пакьяо вернулся на ринг. Бой завершился вничью
AP Photo/John Locher

Чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо вернулся на ринг после четырехлетнего перерыва.

В Лас-Вегасе 46-летний филиппинец провел бой против чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC мексиканца Марио Барриоса.

Бой завершился вничью.

Один судья отдал предпочтение Барриосу 115:113. Двое посчитали, что была ничья 114:114.

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