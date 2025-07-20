Бокс. Мэнни Пакьяо вернулся на ринг. Бой завершился вничью

Чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо вернулся на ринг после четырехлетнего перерыва.

В Лас-Вегасе 46-летний филиппинец провел бой против чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC мексиканца Марио Барриоса.

Бой завершился вничью.

Один судья отдал предпочтение Барриосу 115:113. Двое посчитали, что была ничья 114:114.