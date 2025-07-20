Андеркард боя Усик - Дюбуа. Победа грузина, первое поражение украинца

Украинец Александр Усик вновь стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе, нокаутировав в пятом раунде британца Даниэля Дюбуа.

В андеркарде чемпионского поединка, который состоялся в Лондоне, прошли несколько интересных боев.

Грузин Лаша Гурули досрочно победил британца Джеймса Фрэнсиса, отказавшегося продолжать бой после пятого раунда.

Аадам Хамед (ОАЭ), сын легендарного боксера Насима Хамеда, нанес 25-е поражение в карьере аргентинцу Эсекиэлю Грегоресу. Единогласное решение судей.

Украинский супертяж Владислав Сиренко потерпел первое поражение на профессиональном ринге. Он единогласным решением судей проиграл британцу Соломону Декресу.

Непобежденный украинец Даниэль Лапин защитил пояса IBF Intercontinental и WBO International в полутяжелом весе. Он единогласным решением судей победил британца Льюиса Эдмондсона.