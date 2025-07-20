Бокс. Тим Цзю досрочно проиграл Себастьяну Фундоре
время публикации: 20 июля 2025 г., 09:49 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 09:49
В Лас-Вегасе состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии WBC.
Чемпион американец Себастьян Фундора досрочно победил австралийца Тима Цзю.
В первом раунде сын легендарного Кости Цзю побывал в нокдауне.
После седьмого раунда команда Тима Цзю отказалась от продолжения боя.
В прошлом году Фундора победил Тима Цзю решением судей.
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