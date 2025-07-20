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Спорт

Бокс. Тим Цзю досрочно проиграл Себастьяну Фундоре

Бокс
время публикации: 20 июля 2025 г., 09:49 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 09:49
Бокс. Тим Цзю досрочно проиграл Себастьяну Фундоре
AP Photo/John Locher

В Лас-Вегасе состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии WBC.

Чемпион американец Себастьян Фундора досрочно победил австралийца Тима Цзю.

В первом раунде сын легендарного Кости Цзю побывал в нокдауне.

После седьмого раунда команда Тима Цзю отказалась от продолжения боя.

В прошлом году Фундора победил Тима Цзю решением судей.

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