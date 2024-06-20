Побит старейший рекорд в израильской легкой атлетике

На соревнованиях в Италии 18-летний Ноам Маму установил рекорд Израиля в беге на 800 метров - 1 минута 47.18 секунды.

Это был самый старый рекорд в израильской легкой атлетике - его установил в 1983 году Оз Кац (1 минута 47.8 секунды), сообщает "Исраэль а-Йом".

Рекордсмен сказал, что доволен выступлением и рад побить старейший рекорд Израиля.