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Побит старейший рекорд в израильской легкой атлетике

время публикации: 20 июня 2024 г., 09:30 | последнее обновление: 20 июня 2024 г., 09:30
Побит старейший рекорд в израильской легкой атлетике
AP Photo/Ashley Landis

На соревнованиях в Италии 18-летний Ноам Маму установил рекорд Израиля в беге на 800 метров - 1 минута 47.18 секунды.

Это был самый старый рекорд в израильской легкой атлетике - его установил в 1983 году Оз Кац (1 минута 47.8 секунды), сообщает "Исраэль а-Йом".

Рекордсмен сказал, что доволен выступлением и рад побить старейший рекорд Израиля.

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