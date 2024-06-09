Чемпионат Европы по легкой атлетике. Прыжки в высоту. Йонатан Капитольник вышел в финал
время публикации: 09 июня 2024 г., 14:28 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 14:35
В Риме продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике. Израильтянин Йонатан Капитольник вышел в финал в прыжках в высоту.
13 спортсменов вышли в финал, взяв высоту 2 метра 21 сантиметр. В том числе украинец Олег Дорощук. Он как и Йонатан Капитольник взял зачетную высоту с первой попытки.
Два спортсмена взяли зачетную высоту только с третьей попытки.
Украинец Дмитрий Никитин в финал не вышел. его результат 2.17 м.
Йонатан Капитольник - победитель молодежных чемпионатов мира и Европы 2021 года.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 июня 2024