Чемпионат Европы по легкой атлетике. Прыжки в высоту. Йонатан Капитольник вышел в финал

В Риме продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике. Израильтянин Йонатан Капитольник вышел в финал в прыжках в высоту.

13 спортсменов вышли в финал, взяв высоту 2 метра 21 сантиметр. В том числе украинец Олег Дорощук. Он как и Йонатан Капитольник взял зачетную высоту с первой попытки.

Два спортсмена взяли зачетную высоту только с третьей попытки.

Украинец Дмитрий Никитин в финал не вышел. его результат 2.17 м.

Йонатан Капитольник - победитель молодежных чемпионатов мира и Европы 2021 года.