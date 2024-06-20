Евро 2024. В матче со Словенией сербы отыгрались на последних секундах

В Мюнхене состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Сборные Словении и Сербии сыграли вничью 1:1.

Словения: Облак, Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа, Стоянович (76, Випотник), Черин, Элшник (90 + 1, Брекало), Млакар (64, Станкович), Шпорар, Шешко (76, Вербич).

Сербия: Райкович, Велькович, Миленкович, Павлович, Живкович (82, Бирманчевич), Илич, Лукич (64, Милинкович-Савич), Младенович (46, Гачинович), Тадич (82, Самарджич), Влахович (64, Йович), Митрович.

В первом туре сербы проиграли англичанам, словенцы сыграли вничью с датчанами.

Ворота сербов защищает бывший вратарь тель-авивского "Маккаби" Предраг Райкович.

Перед матчем к сербам со словами поддержки обратился легендарный теннисист Новак Джокович.

На 5-й минуте защитники сербов упустили Млакара, который нанес удар из пределов штрафной. Райкович перевел мяч на угловой.

В первом тайме плотный, контактный футбол с небольшим количеством опасных моментов.

На 28-й минуте Влахович опередил защитника и нанес удар головой. Облак мяч поймал.

Последние минут 7-8 перед перерывом прошли на встречных курсах. Соперники прибавили в скорости и отвечали атакой на атаку.

На 37-й минуте словенцы едва не открыли счет. Мяч после удара Элшника угодил в штангу. Шешко пытался добить, но не попал в пустые ворота.

На 41-й минуте могли забить сербы. Митрович оттеснил защитника, но удар у него не получился. Облак мяч отразил.

Второй тайм начался опасными атаками сербов.

На 47-й минуте Митрович обменялся передачами с Тадичем, ворвался в штрафную и нанес удар. Облак выручил. На 49-й минуте Яка Бийол, прерывая прострел, едва не срезал мяч в свои ворота. На 50-й минуте Митрович нанес удар головой. Мяч пролетел выше ворот.

Словенцы, выдержав стартовый напор, стали опасно отвечать.

На 53-й минуте Шешко мог выйти один на один, Велькович его сбил. Арбитр не только не удалил сербского защитника, но даже желтую карточку сэкономил. На 58-й минуте Шешко мощно пробил издали. Райкович перевел мяч на угловой.

На 67-й минуте Стоянович протаранил оборону сербов и ворвался в штрафную. На него бросились трое защитников, один из которых толкнул словенца. Судья пенальти не дал.

На 69-й минуте словенцы открыли счет. Элшник прострелил. Бывший защитник "Лудогорца" Жан Карничник (Целье) отправил мяч в угол ворот 1:0.

На 72-й минуте Митрович нанес удар слету. Мяч от ноги Карничника попал в перекладину.

В конце встречи сербы устроили настоящий штурм. На шестой минуте компенсированного времени после подачи углового Лука Йович (Милан) сравнял счет 1:1.