Американцы победили сборную Саудовской Аравии и вышли в четвертьфинал Золотого кубка
время публикации: 20 июня 2025 г., 10:27 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 10:34
Сборная США после двух туров вышла в четвертьфинал Золотого Кубка КОНКАКАФ.
Ранее в четвертьфинал вышли сборные Мексики и Коста-Рики, одержавшие по 2 победы.
Тринидад и Тоаго - Гаити 1:1
На 39-й минуте сборная Гаити осталась в меньшинстве. Удален бывший защитник "Ланса" и "Нанта" Жан-Кевин Дюверн (Кортрейк, Бельгия).
На 49-й минуте бывший нападающий хайфского "Маккаби" Франсди Пьерро (АЕК, Афины) вывел сборную Гаити вперед 0:1.
На 68-й минуте Дастин Гарсия (Дефенс Форс) сравнял счет 1:1.
Саудовская Аравия - США 0:1
Победный гол на 63-й минуте забил бывший игрок "Баварии" Крис Ричардс (Кристал Пэлас, Лондон).
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