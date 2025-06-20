Американцы победили сборную Саудовской Аравии и вышли в четвертьфинал Золотого кубка

Сборная США после двух туров вышла в четвертьфинал Золотого Кубка КОНКАКАФ.

Ранее в четвертьфинал вышли сборные Мексики и Коста-Рики, одержавшие по 2 победы.

Тринидад и Тоаго - Гаити 1:1

На 39-й минуте сборная Гаити осталась в меньшинстве. Удален бывший защитник "Ланса" и "Нанта" Жан-Кевин Дюверн (Кортрейк, Бельгия).

На 49-й минуте бывший нападающий хайфского "Маккаби" Франсди Пьерро (АЕК, Афины) вывел сборную Гаити вперед 0:1.

На 68-й минуте Дастин Гарсия (Дефенс Форс) сравнял счет 1:1.

Саудовская Аравия - США 0:1

Победный гол на 63-й минуте забил бывший игрок "Баварии" Крис Ричардс (Кристал Пэлас, Лондон).