x
20 июня 2025
|
последняя новость: 09:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 июня 2025
|
20 июня 2025
|
последняя новость: 09:51
20 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Рафаэль Надаль получил дворянский титул

Знаменитые спортсмены
Теннис
время публикации: 20 июня 2025 г., 09:51 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 09:51
Рафаэль Надаль получил дворянский титул
AP Photo/Manu Fernandez

Испанский король Фелипе VI пожаловал легендарному теннисисту Рафаэлю Надалю титул маркиза Леванта-де-Майорка.

Об этом сообщают испанские СМИ и официальный сайт АТР.

Теннисист стал маркизом исторической области Леванта на острове Майорка, где он родился.

Он получил наследный дворянский титул в знак признания выдающихся заслуг в спорте. В своей речи король отметил, что "Рафаэль Надаль - предмет гордости для Испании".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 июня 2025

Дэвид Бекхэм удостоился рыцарского титула
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 ноября 2024

Теннис. Рафаэль Надаль официально завершил карьеру
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 ноября 2024

Победителем Итогового турнира АТР стал Янник Синнер
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 ноября 2024

Теннис. Легендарный Диего Форлан проиграл в дебютном матче