Рафаэль Надаль получил дворянский титул
время публикации: 20 июня 2025 г., 09:51 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 09:51
Испанский король Фелипе VI пожаловал легендарному теннисисту Рафаэлю Надалю титул маркиза Леванта-де-Майорка.
Об этом сообщают испанские СМИ и официальный сайт АТР.
Теннисист стал маркизом исторической области Леванта на острове Майорка, где он родился.
Он получил наследный дворянский титул в знак признания выдающихся заслуг в спорте. В своей речи король отметил, что "Рафаэль Надаль - предмет гордости для Испании".
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