Рафаэль Надаль получил дворянский титул

Испанский король Фелипе VI пожаловал легендарному теннисисту Рафаэлю Надалю титул маркиза Леванта-де-Майорка.

Об этом сообщают испанские СМИ и официальный сайт АТР.

Теннисист стал маркизом исторической области Леванта на острове Майорка, где он родился.

Он получил наследный дворянский титул в знак признания выдающихся заслуг в спорте. В своей речи король отметил, что "Рафаэль Надаль - предмет гордости для Испании".