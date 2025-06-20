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Юношеский чемпионат Европы. Сборные Испании и Румынии вышли в полуфинал

Футбол
время публикации: 20 июня 2025 г., 07:47 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 07:47
Юношеский чемпионат Европы. Сборные Испании и Румынии вышли в полуфинал
AP Photo/Jens Dresling

В Румынии продолжается юношеский чемпионат Европы по футболу (спортсмены до 19 лет).

В полуфинал вышли сборные Испании и Румынии.

Выбыли из борьбы датчане и черногорцы.

Румыния - Дания 3:0

Датчане владели большим преимуществом, но хозяева нанесли четыре точных удара и забили три гола.

Черногория - Испания 0:5

Три мяча забил Ким Хуньент Казанова.

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