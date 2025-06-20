Юношеский чемпионат Европы. Сборные Испании и Румынии вышли в полуфинал
время публикации: 20 июня 2025 г., 07:47 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 07:47
В Румынии продолжается юношеский чемпионат Европы по футболу (спортсмены до 19 лет).
В полуфинал вышли сборные Испании и Румынии.
Выбыли из борьбы датчане и черногорцы.
Румыния - Дания 3:0
Датчане владели большим преимуществом, но хозяева нанесли четыре точных удара и забили три гола.
Черногория - Испания 0:5
Три мяча забил Ким Хуньент Казанова.
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