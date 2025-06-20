Юношеский чемпионат Европы. Сборные Испании и Румынии вышли в полуфинал

В Румынии продолжается юношеский чемпионат Европы по футболу (спортсмены до 19 лет).

В полуфинал вышли сборные Испании и Румынии.

Выбыли из борьбы датчане и черногорцы.

Румыния - Дания 3:0

Датчане владели большим преимуществом, но хозяева нанесли четыре точных удара и забили три гола.

Черногория - Испания 0:5

Три мяча забил Ким Хуньент Казанова.