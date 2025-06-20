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Бывшего нападающего "Спартака" экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды

Футбол
время публикации: 20 июня 2025 г., 15:07 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 15:15
Бывшего нападающего "Спартака" экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды
AP Photo/Rui Vieira, File

Бывший нападающий московского "Спартака" Квинси Промес экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды, сообщает De Telegraaf

В Нидерландах он приговорен к 7.5 годам тюремного заключения ха контрабанду наркотиков и нанесение тяжких телесных повреждений.

Квинси Промес приговорен к шести годам за участие в контрабанде наркотиков, и к полутора за нападение с ножом на своего родственника (по одним данным - на кузена, по другим - на племянника).

Футболиста везут на специально зафрахтованном самолете под охраной сотрудников военной полиции.

Квинси Промес выступал за "Спартак" в 2014-18 и 2021-24 годах.

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