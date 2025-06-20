Гол Лионеля Месси в ворота "Порту" стал юбилейным и рекордным
время публикации: 20 июня 2025 г., 13:34 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 13:39
В матче второго тура клубного чемпионата мира "Интер Майами" победил "Порту" 2:1.
На 54-й минуте победный гол забил Лионель Месси. Со штрафного он пробил в "девятку".
Setanta Sports сообщает, что гол стал юбилейным и рекордным результативным действием легендарного аргентинца.
В 1106 матчах Лионель Месси 866 голов и сделал 384 результативных передачи.
Он стал первым футболистом в мире, совершившим 1250 результативных действий в официальных матчах.
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