Гол Лионеля Месси в ворота "Порту" стал юбилейным и рекордным

В матче второго тура клубного чемпионата мира "Интер Майами" победил "Порту" 2:1.

На 54-й минуте победный гол забил Лионель Месси. Со штрафного он пробил в "девятку".

Setanta Sports сообщает, что гол стал юбилейным и рекордным результативным действием легендарного аргентинца.

В 1106 матчах Лионель Месси 866 голов и сделал 384 результативных передачи.

Он стал первым футболистом в мире, совершившим 1250 результативных действий в официальных матчах.