x
20 июня 2025
|
последняя новость: 14:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 июня 2025
|
20 июня 2025
|
последняя новость: 14:25
20 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Гол Лионеля Месси в ворота "Порту" стал юбилейным и рекордным

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 20 июня 2025 г., 13:34 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 13:39
Гол Лионеля Месси в ворота "Порту" стал юбилейным и рекордным
AP Photo/Brynn Anderson

В матче второго тура клубного чемпионата мира "Интер Майами" победил "Порту" 2:1.

На 54-й минуте победный гол забил Лионель Месси. Со штрафного он пробил в "девятку".

Setanta Sports сообщает, что гол стал юбилейным и рекордным результативным действием легендарного аргентинца.

В 1106 матчах Лионель Месси 866 голов и сделал 384 результативных передачи.

Он стал первым футболистом в мире, совершившим 1250 результативных действий в официальных матчах.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 июня 2025

Задержаны руководители футбольного клуба "Торпедо" (Москва)
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 июня 2025

Американцы победили сборную Саудовской Аравии и вышли в четвертьфинал Золотого кубка
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 июня 2025

Юношеский чемпионат Европы. Сборные Испании и Румынии вышли в полуфинал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 июня 2025

Победный гол Месси. ПСЖ проиграл бразильцам