"Индиана" сравняла счет в финальной серии НБА
время публикации: 20 июня 2025 г., 07:21 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 07:27
В шестом матче финальной серии плэй-офф НБА "Индиана Пэйсерз" победила "Оклахома-Сити Тендер" 108:91.
Счет в серии 3:3.
Чемпион определится в седьмом матче.
Вторую четверть "Индиана" выиграла 36:17 (с рывком 30:9). После первой половины 64:42.
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