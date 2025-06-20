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Спорт

"Индиана" сравняла счет в финальной серии НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 20 июня 2025 г., 07:21 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 07:27
"Индиана" сравняла счет в финальной серии НБА
AP Photo/Michael Conroy

В шестом матче финальной серии плэй-офф НБА "Индиана Пэйсерз" победила "Оклахома-Сити Тендер" 108:91.

Счет в серии 3:3.

Чемпион определится в седьмом матче.

Вторую четверть "Индиана" выиграла 36:17 (с рывком 30:9). После первой половины 64:42.

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