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Спорт

46-летний Роналдиньо возобновит карьеру в Италии

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 20 июня 2026 г., 09:00 | последнее обновление: 20 июня 2026 г., 09:07
46-летний Роналдиньо возобновит карьеру в Италии
AP Photo/Petr David Josek

Итальянские СМИ сообщают, что чемпион мира 2002 года и обладатель "Золотого мяча" Роналдиньо возобновит карьеру.

46-летняя легенда футбола подпишет контракт с клубом итальянской Серии С "Равенна".

Инсайдер Фабрицио Романо уточняет, что Роналдиньо не будет играть за "Равенну" на постоянной основе. Он будет принимать участие в клубных мероприятиях и товарищеских матчах.

Некторые СМИ пишут, что Роналдиньо возвращается ради одного -двух матчей.

Ожидается, что о подписании контракта будет объявлено в ближайшие дни.

Футболист написал в соцсетях "Форма другая. Улыбка та же".

Легендарный бразильский футболист завершил карьеру в январе 2018 года.

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