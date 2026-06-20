46-летний Роналдиньо возобновит карьеру в Италии
время публикации: 20 июня 2026 г., 09:00 | последнее обновление: 20 июня 2026 г., 09:07
Итальянские СМИ сообщают, что чемпион мира 2002 года и обладатель "Золотого мяча" Роналдиньо возобновит карьеру.
46-летняя легенда футбола подпишет контракт с клубом итальянской Серии С "Равенна".
Инсайдер Фабрицио Романо уточняет, что Роналдиньо не будет играть за "Равенну" на постоянной основе. Он будет принимать участие в клубных мероприятиях и товарищеских матчах.
Некторые СМИ пишут, что Роналдиньо возвращается ради одного -двух матчей.
Ожидается, что о подписании контракта будет объявлено в ближайшие дни.
Футболист написал в соцсетях "Форма другая. Улыбка та же".
Легендарный бразильский футболист завершил карьеру в январе 2018 года.
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