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Джордан Уокер установил рекорд Лиги чемпионов ФИБА

Баскетбол
время публикации: 20 марта 2025 г., 07:47 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 07:47
Джордан Уокер установил рекорд Лиги чемпионов ФИБА
AP Photo/Michael Ainsworth

В матче Лиги чемпионов ФИБА "Прометеас" (Патры) во втором овертайме победил "Вюрцбург" 119:115.

Американский защитник греческого клуба Джордан Уокер установил рекорд результативности турнира, набрав 54 очка.

Основное время матча завершилось вничью 85:85.

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