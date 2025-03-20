Джордан Уокер установил рекорд Лиги чемпионов ФИБА
время публикации: 20 марта 2025 г., 07:47 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 07:47
В матче Лиги чемпионов ФИБА "Прометеас" (Патры) во втором овертайме победил "Вюрцбург" 119:115.
Американский защитник греческого клуба Джордан Уокер установил рекорд результативности турнира, набрав 54 очка.
Основное время матча завершилось вничью 85:85.
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