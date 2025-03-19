Достижение Шейермана. Победа над лидером на день рождения. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Атланта" разгромила "Шарлотт" 134:102.

Шарлотт Хорнетс - Атланта Хоукс 102:134

Лидер "ястребов" Тре Янг набрал 31 очко и сделал 8 передач.

Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 104:96

Защитник "Бостона" Бейлор Шейерман за 16 минут набрал 20 очков. Это его лучший матч в сезоне.

Голден Стэйт Уорриорз - Милуоки Бакс 104:93

"Голден Стэйт" выиграл восемь из последних 9 игр.

Дмимми Батлер набрал 24 очка, сделал 8 подборов и 10 передач. После перехода из "Майами" он сыграл 17 игр. В 15 "воины" победили.

Лос-Анджелес Клипперс - Кливленд Кавальерз 132:119

"Кливленд" потерпел 12-е поражение в сезоне.

Джеймс Харден (Клипперс) в девятом матче подряд набрал больше 20 очков (22 + 4 подбора + 9 передач).

Ивица Зубац (Клипперс) стал первым игроком НБА, набравшим 25 очков и сделавшим 20 подборов в свой день рождения со времен Дуайта Ховарда.