x
19 марта 2025
|
последняя новость: 08:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 марта 2025
|
19 марта 2025
|
последняя новость: 08:27
19 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Достижение Шейермана. Победа над лидером на день рождения. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 19 марта 2025 г., 08:17 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 08:23
Достижение Шейермана. Победа над лидером на день рождения. Результаты матчей НБА
AP Photo/Michael Dwyer

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Атланта" разгромила "Шарлотт" 134:102.

Шарлотт Хорнетс - Атланта Хоукс 102:134

Лидер "ястребов" Тре Янг набрал 31 очко и сделал 8 передач.

Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 104:96

Защитник "Бостона" Бейлор Шейерман за 16 минут набрал 20 очков. Это его лучший матч в сезоне.

Голден Стэйт Уорриорз - Милуоки Бакс 104:93

"Голден Стэйт" выиграл восемь из последних 9 игр.

Дмимми Батлер набрал 24 очка, сделал 8 подборов и 10 передач. После перехода из "Майами" он сыграл 17 игр. В 15 "воины" победили.

Лос-Анджелес Клипперс - Кливленд Кавальерз 132:119

"Кливленд" потерпел 12-е поражение в сезоне.

Джеймс Харден (Клипперс) в девятом матче подряд набрал больше 20 очков (22 + 4 подбора + 9 передач).

Ивица Зубац (Клипперс) стал первым игроком НБА, набравшим 25 очков и сделавшим 20 подборов в свой день рождения со времен Дуайта Ховарда.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 марта 2025

Евролига. "Париж" победил "Милан"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 марта 2025

НБА. Стив Керр установил рекорд "Голден Стэйт Уорриорз"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 марта 2025

Достижения Притчарда и Сарра. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 марта 2025

Известный американский баскетболист арестован за вооруженное ограбление