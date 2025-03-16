НБА. Стив Керр установил рекорд "Голден Стэйт Уорриорз"

В матче регулярного чемпионата НБА "Голден Стэйт Уорриорз" победили "Нью-Йорк Никс" 97:94.

Это 558-я победа "воинов" под руководством Стива Керра. Рекорд клуба.

557 побед "Голден Стэйт" одержал под руководством Элвина Эттлса, который тренировал команду в 1970-83 годах.

Стив Керр тренирует "Голден Стэйт" с 2014 года. Под его руководством команда четыре раза становилась чемпионом НБА.