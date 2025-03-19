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Евролига. "Париж" победил "Милан"

Баскетбол
время публикации: 19 марта 2025 г., 06:44 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 06:52
Евролига. "Париж" победил "Милан"
AP Photo/Godofredo A. Vásquez

В стартовом матче тридцатого тура регулярного чемпионата Евролиги "Париж" победил "Милан" 92:79.

Обе команды ведут борьбу за выход в плэй-офф.

Победа позволила парижанам подняться на шестое место.

После 10 минут 22:18, 20 - 48:37, 30 - 76:67.

Разыгрывающий "Парижа" Ти Джей Шортс сделал "дабл-дабл" (24 + 6 подборов + 10 передач).

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