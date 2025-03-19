Евролига. "Париж" победил "Милан"
время публикации: 19 марта 2025 г., 06:44 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 06:52
В стартовом матче тридцатого тура регулярного чемпионата Евролиги "Париж" победил "Милан" 92:79.
Обе команды ведут борьбу за выход в плэй-офф.
Победа позволила парижанам подняться на шестое место.
После 10 минут 22:18, 20 - 48:37, 30 - 76:67.
Разыгрывающий "Парижа" Ти Джей Шортс сделал "дабл-дабл" (24 + 6 подборов + 10 передач).
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