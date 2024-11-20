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Спорт

Умер легендарный баскетболист "Чикаго Булз"

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
НБА
время публикации: 20 ноября 2024 г., 09:46 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 09:46
Умер легендарный баскетболист "Чикаго Булз"
AP Photo/John Swart

18 ноября после продолжительной болезни на 82-м году жизни умер известный американский баскетболист Боб Лав, сообщает официальный сайт НБА.

Универсальный форвард наиболее известен по выступлениям за "Чикаго Булз". Клуб вывел из обращения его номер "10".

Боб Лав также выступал за "Цинциннати Роялз", "Милуоки Бакс", "Нью-Йорк Нетс", "Сиэтл Суперсоникс".

Он трижды участвовал в Матчах всех звезд НБА.

Боб Лав работал директором по связям с общественностью и послом доброй воли "Чикаго Булз".

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