Сенсационное поражение сборной Колумбии. Результативная передача Месси

Состоялись матчи двенадцатого тура южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.

Колумбия - Эквадор 0:1

На 7-й минуте Эннер Валенсия забил победный гол.

Колумбийцы упустили множество голевых моментов.

На 34-й минуте гости остались в меньшинстве. Удален Пьеро Инкапье (Байер, Леверкузен).

Сборная Эквадора не пропускает в пятом матче подряд.

Колумбийцы проиграли во втором матче подряд.

Аргентина - Перу 1:0

На 55-й минуте после передачи Лионеля Месси победный гол забил Лаутаро Мартинес.

Чили - Венесуэла 4:2

Бразилия - Уругвай 1:1

На 55-й минуте Федерико Вальверде из-за пределов штрафной пробил в нижний угол 0:1.

На 62-й минуте Жерсон нанес удар слету с линии штрафной. Точно в "шестерку" 1:1.