Сенсационное поражение сборной Колумбии. Результативная передача Месси
время публикации: 20 ноября 2024 г., 09:19 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 09:30
Состоялись матчи двенадцатого тура южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.
Колумбия - Эквадор 0:1
На 7-й минуте Эннер Валенсия забил победный гол.
Колумбийцы упустили множество голевых моментов.
На 34-й минуте гости остались в меньшинстве. Удален Пьеро Инкапье (Байер, Леверкузен).
Сборная Эквадора не пропускает в пятом матче подряд.
Колумбийцы проиграли во втором матче подряд.
Аргентина - Перу 1:0
На 55-й минуте после передачи Лионеля Месси победный гол забил Лаутаро Мартинес.
Чили - Венесуэла 4:2
Бразилия - Уругвай 1:1
На 55-й минуте Федерико Вальверде из-за пределов штрафной пробил в нижний угол 0:1.
На 62-й минуте Жерсон нанес удар слету с линии штрафной. Точно в "шестерку" 1:1.
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