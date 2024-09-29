Умер бывший глава НОК Израиля Цви Вершавяк
время публикации: 29 сентября 2024 г., 13:11 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 13:19
На 86-м году жизни умер бывший глава НОК Израиля Цви Вершавяк, сообщает "Исраэль а-Йом".
Он был главой Национального олимпийского комитета в 1997-2013 годах.
Министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар сказал, что Цви Вершавяк оставил глубокий след в израильском спорте, "Он был в авангарде развития спорта и многое сделал для достижений на международной арене".
Цви Вершавяк был председателем движения "Маккаби", занимал руководящие должности в "Маккаби" (Нес-Циона).
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