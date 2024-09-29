На 86-м году жизни умер бывший глава НОК Израиля Цви Вершавяк, сообщает "Исраэль а-Йом".

Он был главой Национального олимпийского комитета в 1997-2013 годах.

Министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар сказал, что Цви Вершавяк оставил глубокий след в израильском спорте, "Он был в авангарде развития спорта и многое сделал для достижений на международной арене".

Цви Вершавяк был председателем движения "Маккаби", занимал руководящие должности в "Маккаби" (Нес-Циона).