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Умер бывший глава НОК Израиля Цви Вершавяк

время публикации: 29 сентября 2024 г., 13:11 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 13:19
Умер бывший глава НОК Израиля Цви Вершавяк
Wikipedia.org. Фото: Oyoyoy

На 86-м году жизни умер бывший глава НОК Израиля Цви Вершавяк, сообщает "Исраэль а-Йом".

Он был главой Национального олимпийского комитета в 1997-2013 годах.

Министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар сказал, что Цви Вершавяк оставил глубокий след в израильском спорте, "Он был в авангарде развития спорта и многое сделал для достижений на международной арене".

Цви Вершавяк был председателем движения "Маккаби", занимал руководящие должности в "Маккаби" (Нес-Циона).

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