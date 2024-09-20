"Формула-1". Макс Ферстаппен наказан за ненормативную лексику на пресс-конференции

Лидер общего зачета чемпионата "Формулы-1", пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен был вызван к стюардам "Гран-при Сингапура".

Чемпион был наказан (он должен будет выполнить некоторые общественные работы) за использование ненормативной лексики во время пресс-конференции, сообщает официальный сайт "Формулы-1".

В заявлении говорится, что "политика Международной федерации автоспорта заключается в том, чтобы язык, используемый на публичных форумах, в том числе пресс-конференциях, соответствовал общепринятым нормам".