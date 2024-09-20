Шахматная олимпиада. Израильтяне проиграли кубинцам. Израильтянки победили сборную Колумбии
время публикации: 20 сентября 2024 г., 07:58 | последнее обновление: 20 сентября 2024 г., 08:02
В восьмом туре шахматной олимпиады, которая проходит в Будапеште, израильтяне проиграли кубинцам 1.5:2.5.
Илья Смирин победил.
Идо Горштейн и Тамир Набати проиграли.
Максим Родштейн сыграл вничью.
В девятом туре израильтяне сыграют с командой Монголии.
Лидирует сборная Индии, победившая во всех матчах. На 2 очка меньше у команд Узбекистана и Венгрии.
Сборная Израиля на 33-м месте.
Израильтянки победили сборную Колумбии 3:1.
Марсель Эфроимски, Нога Ориан и Дана Кохави победили.
Ронит Левитан проиграла.
В девятом туре израильтянки сыграют со сборной Мексики.
Лидируют сборные Индии, Польши и Казахстана, набравшие по 14 очков.
Сборная Израиля на 24-м месте (11 очков).
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