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Шахматная олимпиада. Израильтяне проиграли кубинцам. Израильтянки победили сборную Колумбии

время публикации: 20 сентября 2024 г., 07:58 | последнее обновление: 20 сентября 2024 г., 08:02
Шахматная олимпиада. Израильтяне проиграли кубинцам. Израильтяне победили сборную Колумбии
AP Photo/Denes Erdos

В восьмом туре шахматной олимпиады, которая проходит в Будапеште, израильтяне проиграли кубинцам 1.5:2.5.

Илья Смирин победил.

Идо Горштейн и Тамир Набати проиграли.

Максим Родштейн сыграл вничью.

В девятом туре израильтяне сыграют с командой Монголии.

Лидирует сборная Индии, победившая во всех матчах. На 2 очка меньше у команд Узбекистана и Венгрии.

Сборная Израиля на 33-м месте.

Израильтянки победили сборную Колумбии 3:1.

Марсель Эфроимски, Нога Ориан и Дана Кохави победили.

Ронит Левитан проиграла.

В девятом туре израильтянки сыграют со сборной Мексики.

Лидируют сборные Индии, Польши и Казахстана, набравшие по 14 очков.

Сборная Израиля на 24-м месте (11 очков).

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