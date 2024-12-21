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"Барселона" проиграла в Италии. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 21 декабря 2024 г., 08:11 | последнее обновление: 21 декабря 2024 г., 08:11
"Барселона" проиграла в Италии. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Marta Lavandier

Завершился 17-й тур и первый круг регулярного чемпионата Евролиги. Матч "Париж" - "Фенербахче" был перенесен.

Лидируют "Париж", "Монако", "Олимпиакос" и "Бавария", одержавшие по 11 побед.

Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Партизан (Белград, Сербия) 86:77

Последнюю четверть хозяева выиграли 28:16.

Жальгирис (Каунас, Литва) - АСВЕЛ (Лион - Виллербан, Франция) 72:78

Виртус (Болонья, Италия) - Барселона (Испания) 86:81

После 30 минут была ничья 65:65.

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Альба (Берлин, Гекрмания) 90:85

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 81:73

Милан (Италия) - Бавария (Мюнхен, Германия) 78:79

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