В первом матче пятнадцатого ура чемпионата Германии "Бавария" разгромила "Лейпциг" 5:1.

Ворота лидера защищал израильский голкипер Даниэль Перец.

Матч установил рекорд Бундеслиги. Впервые обе команды сумели забить в первые 2 минуты встречи.

У "Баварии" огромное преимущество (71% владения мячом, 22:4 по ударам, 9:1 по точным ударам, 8:1 по угловым).

Счет был открыт на 29-й секунде матча. Защитники потеряли мяч. Кейн сделал передачу пяткой. Олисе прострелил. Мусиала открыл счет 1:0.

На второй минуте Опенда промчался по флангу и прострелил. Бенджамин Шешко сходу отправил мяч в нижний угол 1:1.

На 25-й минуте Олисе прострелил. Лаймер слету пробил под перекладину. На 36-й минуте Киммих нанес удар издали 3:1.

На 67-й минуте Гулачи парировал мяч после удара Кейна с линии вратарской. На 75-й минуте Лерой Сане ворвался в штрафную и пробил в дальний нижний угол 4:1.

Через 3 минуты Киммих навесил. Дэвис переправил мяч в сетку 5:1.