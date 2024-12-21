Возвращение Эмбиида. Победы лидеров. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА."Кливленд" разгромил "Милуоки" 124:101.

Филадельфия Сиксерз - Шарлотт Хорнетс 108:98

Самый результативный игрок матча центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид (34 + 5 подборов + 9 передач + 2 перехвата + 2 блок-шота). Он пропустил прошлую игру из-за перелома лицевой кости и против "шершней" играл в защитной маске.

Кливленд Кавальерз - Милуоки Бакс 124:101

"Кливленд" уверенно лидирует в Восточной конференции (24 победы в 28 матчах).

Клубная статистика: "Кавальерз" выиграл 19 из 20 игр, в которых участвовал форвард Дин Уэйд и 10 из 11, когда он был в стартовой пятерке.

Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо сделал "дабл-дабл" (33 + 14 подборов).

Майами Хит - Оклахома-Сити Тендер 97:104

"Тендер" лидирует в Западной конференции (22 победы в 27 играх).

В 14-й раз в этом сезоне соперники в матчах против "Оклахома-Сити" набрали менее 100 очков.