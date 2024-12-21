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Чемпионат Италии. "Милан" победил в Вероне

Футбол
время публикации: 21 декабря 2024 г., 09:25 | последнее обновление: 21 декабря 2024 г., 09:31
Чемпионат Италии. "Милан" победил в Вероне
AP Photo/Gregorio Borgia

В стартовом матче семнадцатого тура чемпионата Италии "Милан" в гостях обыграл "Верону" 1:0 и поднялся на седьмое место в Серии А.

Это вторая победа "Милана" в последних десяти выездных матчах.

"Верона": Монтипо, Давидович (Данилюк 46), Коппола, Гиларди, Чачуа, Белахьян (Тенгстедт 80), Дуда, Лазович (Москера 73), Кастанос (Сердар 59), Суслов, Сарр (Ливраменто 46).

"Милан": Маньян, Рояль (Томори 88), Тиав, Габбия, Хименес, Фофана, Терраччьяно, Рейндерс, Чуквуэзе (Калабрия 70), Леау (Эрнандес 32), Абрахам.

У "красно-черных" значительное статистическое преимущество (65% владения мячом, 14:10 по ударам, 6:2 по точным ударам). При этом больше всех бил по воротам словацкий полузащитник "Вероны" Томаш Суслов - 5 раз.

На 32-й минуте получил травму и был заменен Рафаэль Леау.

На 56-й минуте Тиджани Рейнндерс проскочил между защитниками и с линии штрафной пробил под перекладину 1:0. Это его восьмой гол в сезоне (во всех турнирах).

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