Чемпионат Израиля по футболу. Ничья в столичном дерби

В стартовом матче двадцать четвертого тура чемпионата Израиля по футболу столичные "Бейтар" и "Апоэль" сыграли вничью 1:1.

"Бейтар": Мигель Силва, Морозов, Марселен, Гиль Коэн, Даган (83, Засно), Соро (61, Дор Миха), Ярин Леви, Йона, Джордж (61, Кани), Ацили, Муци (61, Твумаси).

"Апоэль": Замир, Яо, Надир, Глазер, Мальмуд, Мадмон (68, Фарада), Дистельфельд (68, Ашта), Бадаш (90 + 5, Агвадиш), Хозез (76, Гречкин), Альмог (68, Рансом Джидечукву), Дон.

Ничья не устроила соперников. "Бейтар" не выиграл в четвертом матче подряд и на 11 очков отстает от лидера - "Апоэля" (Беэр-Шева). "Апоэль" одержал одну победу в последних шести играх и шансы на верхний плэй-офф исчезают.

На 55-й минуте бывший форвард тель-авивского "Маккаби" Матан Хозез вывел "Апоэль" вперед 0:1.

На 79-й минуте Силва Кани (летом перешел из венской "Аустрии") сравнял счет 1:1.

В конце встречи отличился Твумаси. Но гол после просмотра видеоповтора не был засчитан.

На 13-й минуте компенсированного времени "Апоэль" остался в меньшинстве. Удален Амит Глазер.