"Челси" против датчан. Результаты жеребьевки Лиги конференций
время публикации: 21 февраля 2025 г., 15:23 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 15:23
В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Матчи пройдут 6 и 13 марта.
Пары:
Бетис (Севилья) - Витория (Гимараэнш)
Целье - Лугано
Борац (Баня Лука) - Рапид (Вена)
Мельде - Легия (Варшава)
Ягеллония (Бялосток) - Серкль Брюгге
Панатинаикос (Афины) - Фиорентина (Флоренция)
Пафос - Юргорден
Копенгаген - Челси (Лондон).
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