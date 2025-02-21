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"Челси" против датчан. Результаты жеребьевки Лиги конференций

Футбол
время публикации: 21 февраля 2025 г., 15:23 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 15:23
"Челси" против датчан. Результаты жеребьевки Лиги конференций
AP Photo/Christian Bruna

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Матчи пройдут 6 и 13 марта.

Пары:

Бетис (Севилья) - Витория (Гимараэнш)

Целье - Лугано

Борац (Баня Лука) - Рапид (Вена)

Мельде - Легия (Варшава)

Ягеллония (Бялосток) - Серкль Брюгге

Панатинаикос (Афины) - Фиорентина (Флоренция)

Пафос - Юргорден

Копенгаген - Челси (Лондон).

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