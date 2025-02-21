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Мадридское дерби. Битва немецких гигантов. Результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 21 февраля 2025 г., 13:24 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 13:24
Мадридское дерби. Битва немецких гигантов. Результаты жеребьевки Лиги чемпионов
AP Photo/Martin Meissner

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Матчи этой стадии состоятся 4-5 и 11-12 марта.

Пары 1/8 финала:

ПСЖ - Ливерпуль

Реал (Мадрид) - Атлетико (Мадрид)

Фейенорд (Роттердам) - Интер (Милан)

Боруссия (Дортмунд) - Лилль

Брюгге - Астон Вилла (Бирмингем)

ПСВ (Эйндховен) - Арсенал (Лондон)

Бавария (Мюнхен) - Байер (Леверкузен)

Бенфика (Лиссабон) - Барселона.

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