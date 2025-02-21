Мадридское дерби. Битва немецких гигантов. Результаты жеребьевки Лиги чемпионов
время публикации: 21 февраля 2025 г., 13:24 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 13:24
В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Матчи этой стадии состоятся 4-5 и 11-12 марта.
Пары 1/8 финала:
ПСЖ - Ливерпуль
Реал (Мадрид) - Атлетико (Мадрид)
Фейенорд (Роттердам) - Интер (Милан)
Боруссия (Дортмунд) - Лилль
Брюгге - Астон Вилла (Бирмингем)
ПСВ (Эйндховен) - Арсенал (Лондон)
Бавария (Мюнхен) - Байер (Леверкузен)
Бенфика (Лиссабон) - Барселона.
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