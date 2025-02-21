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Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Футбол
время публикации: 21 февраля 2025 г., 14:24 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 14:24
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
AP Photo/Ian Walton

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Матчи пройдут 6 и 13 марта.

Пары:

Виктория (Пльзень) - Лацио (Рим)

Аякс (Амстердам) - Айнтрахт (Франкфурт)

Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) - Манчестер Юнайтед

Фенербахче (Стамбул) - Глазго Рейнджерс

Буде/Глимт - Олимпиакос (Пирей)

АЗ (Алкмаар) - Тоттенхэм (Лондон)

Стяуа (Бухарест) - Лион

Рома - Атлетик (Бильбао).

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