Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
время публикации: 21 февраля 2025 г., 14:24 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 14:24
В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Матчи пройдут 6 и 13 марта.
Пары:
Виктория (Пльзень) - Лацио (Рим)
Аякс (Амстердам) - Айнтрахт (Франкфурт)
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) - Манчестер Юнайтед
Фенербахче (Стамбул) - Глазго Рейнджерс
Буде/Глимт - Олимпиакос (Пирей)
АЗ (Алкмаар) - Тоттенхэм (Лондон)
Стяуа (Бухарест) - Лион
Рома - Атлетик (Бильбао).
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