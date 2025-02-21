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Спорт

Умер бывший вратарь "Селтика" и "Астон Виллы"

Знаменитые спортсмены
Футбол
время публикации: 21 февраля 2025 г., 09:29 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 09:29
Умер бывший вратарь "Селтика" и "Астон Виллы"
AP Photo/Matthias Schrader

20 февраля на 82-м году жизни умер известный шотландский футболист Эван Уильямс, сообщает The Scottish Sun.

В статье он назван "героем финала Кубка европейских чемпионов".

Речь идет о финальном матче, который состоялся 6 мая 1970 года в Милане. "Селтик" проиграл "Фейенорду" 1:2 в дополнительное время. А лучшим игроком матча был признан вратарь проигравшей команды Эван Уильямс.

Он защищал ворота клубов "Ист Файф", "Терд Ланарк", "Вулверхэмптон", "Астон Вилла", "Селтик", "Клайд" и "Станраер".

По окончании карьеры игрока Эван Уильямс тренировал команды "Вэйл оф Левен", "Ардир Тистл".

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