Умер бывший вратарь "Селтика" и "Астон Виллы"
время публикации: 21 февраля 2025 г., 09:29 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 09:29
20 февраля на 82-м году жизни умер известный шотландский футболист Эван Уильямс, сообщает The Scottish Sun.
В статье он назван "героем финала Кубка европейских чемпионов".
Речь идет о финальном матче, который состоялся 6 мая 1970 года в Милане. "Селтик" проиграл "Фейенорду" 1:2 в дополнительное время. А лучшим игроком матча был признан вратарь проигравшей команды Эван Уильямс.
Он защищал ворота клубов "Ист Файф", "Терд Ланарк", "Вулверхэмптон", "Астон Вилла", "Селтик", "Клайд" и "Станраер".
По окончании карьеры игрока Эван Уильямс тренировал команды "Вэйл оф Левен", "Ардир Тистл".
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