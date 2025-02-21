НБА. Достижение Криса Пола. "Сан-Антонио" победил "Финикс"

В матче регулярного чемпионата НБА "Сан-Антонио Сперз" победил "Финикс Санз" 120:109.

Накануне СМИ (а затем и сайт клуба) сообщили, что лидер "Сперз" Виктор Вембаньяма выбыл до конца сезона.

Лучшим в составе победителей был Деаарон Фокс (26 + 9 подборов + 7 передач + 2 перехвата).

Разыгрывающий "Сан-Антонио" Крис Пол набрал 13 очков, сделал 5 подборов, 10 передач и 2 перехвата. Он обошел Джейсона Кида и вышел на второе место в НБА по перехватам (2685). Рекордсмен НБА - Джон Стоктон (3265).