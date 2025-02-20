НБА. "Лейкерс" проиграл "Шарлотт"
время публикации: 20 февраля 2025 г., 08:48 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 08:53
В матче регулярного чемпионата НБА "Шарлотт Хорнетс" в гостях обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс" 100:97.
"Шершни" прервали серию из трех поражений.
Третью четверть "Шарлотт" выиграл 32:18.
Лучшими игроками матча стали лидеры "Хорнетс" Майлз Бриджес (29 + 6 подборов + 5 перехватов) и Ламело Болл (27 + 5 подборов + 6 передач).
Леброн Джеймс сделал "дабл-дабл" (26 + 7 подборов + 11 передач).
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