НБА. Рекорд Леброна Джеймса. Дени Авдия набрал 28 очков

В матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Портленд Трэйл Блэйзерс" 110:102.

Леброн Джеймс провел 1542 матч в НБА (третье место в лиге). Он обошел Винса Картера. Рекордсмен Роберт Пэрриш (1611 игр).

Леброн стал самым результативным игроком матча (40 + 8 подборов + 4 передачи) и стал первым игроком НБА, набравшим не менее 40 очков в более чем одном матче в возрасте старше 40 лет.

Самым результативным игроком "Портленда" стал израильский форвард Дени Авдия (28 + 4 подбора + 5 передач).

Тренерский штаб "Лейкерс" предоставил Луке Дончичу отдых.