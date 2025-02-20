Лидер "Сан-Антонио Сперз" Виктор Вембаньяма выбыл до конца сезона, сообщает инсайдер Шамс Чарания.

Звездному баскетболисту диагностировали тромбоз вен правого плеча.

Позже новость о заболевании, из-за которого, Вембаньяма в этом сезоне больше не сыграет, подтвердил сайт НБА.

Среднестатистические показатели Виктора в 46 матчах регулярного чемпионата - 24.3 + 11 подборов + 3.7 передачи + 3.8 блок-шота за игру.