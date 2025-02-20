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Лидер "Сан-Антонио Сперз" Виктор Вембаньяма выбыл до конца сезона

Баскетбол
НБА
Знаменитые спортсмены
время публикации: 20 февраля 2025 г., 20:32 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 20:32
Лидер "Сан-Антонио Сперз" Виктор Вембаньяма выбыл до конца сезона
AP Photo/Godofredo A. Vásquez

Лидер "Сан-Антонио Сперз" Виктор Вембаньяма выбыл до конца сезона, сообщает инсайдер Шамс Чарания.

Звездному баскетболисту диагностировали тромбоз вен правого плеча.

Позже новость о заболевании, из-за которого, Вембаньяма в этом сезоне больше не сыграет, подтвердил сайт НБА.

Среднестатистические показатели Виктора в 46 матчах регулярного чемпионата - 24.3 + 11 подборов + 3.7 передачи + 3.8 блок-шота за игру.

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