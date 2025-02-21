Лига наций. Израильтянки победили сборную Болгарии

В первом матче турнира женской Лиги наций (Лига С, группа 5) израильтянки в гостях обыграли сборную Болгарии 3:1.

В этой же группе выступает сборная Эстонии.

На 36-й минуте Лора Петрова (Чезена, Италия) вывела хозяек вперед.

В конце первого тайма израильтянки забили два гола за две минуты. Отличились Талия Соммер (Батлер Бульдогз, США) и 18-летняя Микаэла Варко (недавно перешла в Леванте, Испания).

Во втором тайме гол забила Эден Авиталь (Суайо, Франция).