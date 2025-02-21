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Лига наций. Израильтянки победили сборную Болгарии

Футбол
время публикации: 21 февраля 2025 г., 16:41 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 16:41
Лига наций. Израильтянки победили сборную Болгарии
AP Photo

В первом матче турнира женской Лиги наций (Лига С, группа 5) израильтянки в гостях обыграли сборную Болгарии 3:1.

В этой же группе выступает сборная Эстонии.

На 36-й минуте Лора Петрова (Чезена, Италия) вывела хозяек вперед.

В конце первого тайма израильтянки забили два гола за две минуты. Отличились Талия Соммер (Батлер Бульдогз, США) и 18-летняя Микаэла Варко (недавно перешла в Леванте, Испания).

Во втором тайме гол забила Эден Авиталь (Суайо, Франция).

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