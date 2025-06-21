Юниорский чемпионат Европы. Англичане в полуфинал не вышли
время публикации: 21 июня 2025 г., 09:29 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 09:29
В Румынии продолжается юниорский чемпионат Европы по футболу (спортсмены до 19 лет).
В полуфинал вышли сборные Германии и Нидерландов. Норвежцы и англичане выбыли из борьбы.
В полуфиналах сыграют:
Испания - Германия
Нидерланды - Румыния.
Нидерланды - Англия 4:2
Норвегия - Германия 1:2
На 85-й минуте в счете вели норвежцы. На 72-й минуте счет открыл Сондре Гранас (Мельде).
На 85-й минуте Ассан Уэдраого (Лейпциг) счет сравнял. На первой минуте компенсированного времени победный гол забил Саид Эль Мала (Кельн).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 июня 2025