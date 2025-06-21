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Юниорский чемпионат Европы. Англичане в полуфинал не вышли

Футбол
время публикации: 21 июня 2025 г., 09:29 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 09:29
Юниорский чемпионат Европы. Англичане в полуфинал не вышли
AP Photo/Martin Meissner, File

В Румынии продолжается юниорский чемпионат Европы по футболу (спортсмены до 19 лет).

В полуфинал вышли сборные Германии и Нидерландов. Норвежцы и англичане выбыли из борьбы.

В полуфиналах сыграют:

Испания - Германия

Нидерланды - Румыния.

Нидерланды - Англия 4:2

Норвегия - Германия 1:2

На 85-й минуте в счете вели норвежцы. На 72-й минуте счет открыл Сондре Гранас (Мельде).

На 85-й минуте Ассан Уэдраого (Лейпциг) счет сравнял. На первой минуте компенсированного времени победный гол забил Саид Эль Мала (Кельн).

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