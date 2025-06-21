"Челси" проиграл. "Бавария" победила. Результаты матчей клубного чемпионата мира

Продолжаются матчи второго тура клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в США.

Лос-Анджелес (США) - Эсперанса (Тунис) 0:1

Бавария (Мюнхен, Германия) - Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес, Аргентина) 2:1

"Бавария" вышла в плэй-офф.

Первый угловой в матче стал голевым, но гол засчитан не был. Олисе закрутил мяч с угла поля в ворота. Голкипер аргентинцев столкнулся с Гнабри. Судья посчитал, что было нападение на вратаря.

На 18-й минуте Лаймер навесил. Удар у Гнабри не получился. Мяч отскочил к Кейну, который открыл счет 1:0.

На 20-й минуте после паса Олисе Гнабри вышел один на один и сделал передачу. Коман не попал в пустые ворота.

Аргентинцы первый опасный момент создали на 31-й минуте.Кевин Зенон нанес сильный удар со штрафного. Нойер парировал.

На 66-й минуте бывший игрок "Валенсии" Мигель Мерентиэль совершил сольный проход, обыграл двух защитников, вышел один на один и сравнял счет 1:1.

На 84-й минуте Олисе метров с 15 отправил мяч в сетку 2:1. Через 3 минуты забил Лаймер. Гол не засчитан. Офсайд.

Бенфика (Лиссабон, Португалия) - Окленд Сити (Новая Зеландия) 6:0

После первого тайма 1:0. Второй тайм начался со значительным опозданием из-за сильного дождя в Орландо.

Фламенго (Рио-де-Жанейро, Бразилия) - Челси (Лондон, Англия) 3:1

На 62-й минуте "Челси" вел в счете.

Голы в ворота англичан забили бывший нападающий "Вольфсбурга" Бруну Энрике, бывший защитник "Реала", "Манчестер Сити" и "Ювентуса" Данилу и Уоллас Ян.