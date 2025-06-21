x
21 июня 2025
|
последняя новость: 08:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 июня 2025
|
21 июня 2025
|
последняя новость: 08:48
21 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Челси" проиграл. "Бавария" победила. Результаты матчей клубного чемпионата мира

Футбол
время публикации: 21 июня 2025 г., 07:50 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 07:57
"Челси" проиграл. "Бавария" победила. Результаты матчей клубного чемпионата мира
AP Photo/Lynne Sladky

Продолжаются матчи второго тура клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в США.

Лос-Анджелес (США) - Эсперанса (Тунис) 0:1

Бавария (Мюнхен, Германия) - Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес, Аргентина) 2:1

"Бавария" вышла в плэй-офф.

Первый угловой в матче стал голевым, но гол засчитан не был. Олисе закрутил мяч с угла поля в ворота. Голкипер аргентинцев столкнулся с Гнабри. Судья посчитал, что было нападение на вратаря.

На 18-й минуте Лаймер навесил. Удар у Гнабри не получился. Мяч отскочил к Кейну, который открыл счет 1:0.

На 20-й минуте после паса Олисе Гнабри вышел один на один и сделал передачу. Коман не попал в пустые ворота.

Аргентинцы первый опасный момент создали на 31-й минуте.Кевин Зенон нанес сильный удар со штрафного. Нойер парировал.

На 66-й минуте бывший игрок "Валенсии" Мигель Мерентиэль совершил сольный проход, обыграл двух защитников, вышел один на один и сравнял счет 1:1.

На 84-й минуте Олисе метров с 15 отправил мяч в сетку 2:1. Через 3 минуты забил Лаймер. Гол не засчитан. Офсайд.

Бенфика (Лиссабон, Португалия) - Окленд Сити (Новая Зеландия) 6:0

После первого тайма 1:0. Второй тайм начался со значительным опозданием из-за сильного дождя в Орландо.

Фламенго (Рио-де-Жанейро, Бразилия) - Челси (Лондон, Англия) 3:1

На 62-й минуте "Челси" вел в счете.

Голы в ворота англичан забили бывший нападающий "Вольфсбурга" Бруну Энрике, бывший защитник "Реала", "Манчестер Сити" и "Ювентуса" Данилу и Уоллас Ян.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 июня 2025

Бывшего нападающего "Спартака" экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 июня 2025

Гол Лионеля Месси в ворота "Порту" стал юбилейным и рекордным
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 июня 2025

Задержаны руководители футбольного клуба "Торпедо" (Москва)
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 июня 2025

Американцы победили сборную Саудовской Аравии и вышли в четвертьфинал Золотого кубка