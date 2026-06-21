В юбилейном матче японцы разгромили сборную Туниса

В Монтеррее встречались сборные Японии и Туниса. Этот матч стал тысячным в истории чемпионатов мира.

Японцы победили 4:0.

Положение команд. Нидерланды, Япония по 4 очка, Швеция 3, Тунис 0.

На юбилейном матче присутствовал глава ФИФА Джанни Инфантино.

Японцы вышли вперед на 4-й минуте. Накамура прострелил. Даичи Камада (Кристал Пэлас, Лондон) пяткой переправил мяч в сетку 0:1.

На 7-й минуте Уэда, которого оставили без опек, едва не забил. После подачи углового Уэда нанес удар. Аймен Дахмен выбил мяч из-за линии ворот. Но просмотр повтора и датчики показали, что мяч пересек линию не полностью. Нет гола.

На 31-й минуте Аясе Уэда (Фейенорд) нанес удар метров с 25 0:2.

У "орлов Карфагена" до перерыва в атаке ничего не получалось.

Во втором тайме шла неспешная малоинтересная игра. А на 69-й минуте японцы довели счет до крупного. Ошибка бороны тунисцев. Дзунья Ито (Генк) вышел один на один 0:3.

Интересно вот что. До начала чемпионата многие эксперты говорили об очень надежной обороне сборной Туниса. Приводились соответствующие статистические выкладки. Куда эта оборона и ее надежность исчезли в матчах мирового первенства?

На 84-й минуте Ито навесил. Уэда затылком отправил мяч почти в "девятку" 0:4.

При счете 3:0 фанаты японцев устроили настоящий праздник на трибуне. Праздник под композицию группы Bon Jovi.