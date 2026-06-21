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Дубль Ундава. Победа сборной Германии

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 21 июня 2026 г., 01:12 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 01:12
Дубль Ундава. Победа сборной Германии
AP Photo/Stephanie Scarbrough

В Торонто встречались сборные Германии и Кот д`Ивуар. Немцы одержали волевую победу 2:1.

Немцы могли открыть счет на 12-й секунде матча. Но Хаверц пробил выше. На 11-й минуте Хаверц пробил головой. Фофана мяч парировал. На 21-й минуте Вирц перехвамл мяч у чужой штрафной. Передача Нмече, который пробил неточно.

На 22-й минуте отменен гол немцев. Атака на вратаря.

На 30-й минуте "слоны" вышли вперед. Диоманде протрелил. Защитник блокировал удар Диалло. Франк Кессье добил мяч в сетку 0:1.

На 39-й минуте отменен гол Хаверца. Немцы нарушили правила в атаке.

На 68-й минуте Амири навесил. Дениз Ундав счет сраавнял 1:1. На 89-й минуте Вирц отдал мяч Брауну. Тот нанес удар в дальний угол. Фофана выручил.

На 4-й минуте компенсированного времени Нмеча сделал длинный пас в район штрафной. Дениз Ундав с разворота пробил с линии штрафной 2:1.

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