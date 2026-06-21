Сенсация чемпионата мира. Сборная Эквадора не смогла обыграть команду Кюрасао

В Канзвс-Сити сборные Эквадора и Кюрасао сыграли вничью 0:0. Сенсационный результат, который вывел сборную Генрмании в плэй-офф.

Положение команд. Германия 6 очков, Кот д`Ивуар 3, Эквадор, Кюрасао по 1.

Сборная Эквадора владела огромным преимуществом (75% владения мячом, 27:10 по ударам, 15:3 по точным ударам, 9:0 по угловым).

Сборная Кюрасао впервые набрала очко в матче чемпионата мира.

На 3-й минуте Валенсия вышел один на один. Но не сумел переиграть вратаря сборной Кюрасао. Под вопль комментатора "Такое необходимо забивать". На 20-й минуте Ром поймал мяч после удара Валенсии. На 42-й минуте Йебоа с линии штрафной направил мяч в угол ворот. Ром парировал.

Во втором тайме голкипер сборной Кюрасао Элой Ром продолжал творить чудеса и историю.

На 60-й минуте первый голевой момент создала сборная Кюрасао. Галиндес парировал мяч после опасных ударов Бакуны и Комененсии (автора первого гола островитян в матчах чемпионата мира), а затем защитник вынес мяч в аут.

На 75-й минуте Галиндес с большим трудом парировал мяч после удара Жуниньо Бакуны.