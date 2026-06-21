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Голкипер сборной Кюрасао установил рекорд чемпионатов мира

Футбол
ЧМ по футболу 2026
Рекорды мира
время публикации: 21 июня 2026 г., 07:03 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 07:03
Голкипер сборной Кюрасао установил рекорд чемпионатов мира
AP Photo/Reed Hoffmann

Сборная Кюрасао впервые набрала очки в матче чемпионата мира, не проиграв команде Эквадора 0:0.

Голкипер островитян Элой Ром (Майами) совершил 15 сэйвов. Это рекорд чемпионатов мира (статистика ведется с 1966 года) для матчей, в которых не назначалось дополнительное вренмя.

Элой Ром выступал за молодежную сборную Нидерландов.

Ранее он защищал ворота клубов "Витесс", "Гоу Эхед Иглз", "Коламбус Крю", ПСВ, "Серкль Брюгге".

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