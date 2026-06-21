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Спорт

В Аргентине открыли 26-метровую статую Лионеля Месси

Футбол
ЧМ по футболу 2026
Знаменитые спортсмены
время публикации: 21 июня 2026 г., 12:02 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 12:02
В Аргентине открыли 26-метровую статую Лионеля Месси
AP Photo/Thomas Peipert

В городе Неукен, Аргентина, открыта 26-метровая статуя Лионеля Месси, сообщают аргентинские и американские СМИ.

Автор скульптуры - скульптор-самоучка Альдо Бероиса.

Скульптура посвящена победе сборной Аргентины на прошлом чемпионате мира.

Этот чемпионат мира аргентинцы начали уверенно - разгром сборной Алжира 3:0. Все голы забил Лионель Месси.

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