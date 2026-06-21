В Аргентине открыли 26-метровую статую Лионеля Месси
время публикации: 21 июня 2026 г., 12:02 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 12:02
В городе Неукен, Аргентина, открыта 26-метровая статуя Лионеля Месси, сообщают аргентинские и американские СМИ.
Автор скульптуры - скульптор-самоучка Альдо Бероиса.
Скульптура посвящена победе сборной Аргентины на прошлом чемпионате мира.
Этот чемпионат мира аргентинцы начали уверенно - разгром сборной Алжира 3:0. Все голы забил Лионель Месси.
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