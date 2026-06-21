Король и королева Нидерландов отпраздновали историческую ничью с футболистами Кюрасао
время публикации: 21 июня 2026 г., 11:20 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 11:20
Сборная Кюрасао впервые набрали очк в матче чемпионата мира. сыграв вничью с командой Эквадора 0:0.
На матче присутствовали король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима.
После матча королевская чета праздновала историческое достижение вместе с футболистами команды Дика Адвоката.
Видео публиковано вFacebook.
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