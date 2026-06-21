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Король и королева Нидерландов отпраздновали историческую ничью с футболистами Кюрасао

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 21 июня 2026 г., 11:20 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 11:20
Король и королева Нидерландов отпраздновали историческую ничью с футболистами Кюрасао
AP Photo/Ed Zurga

Сборная Кюрасао впервые набрали очк в матче чемпионата мира. сыграв вничью с командой Эквадора 0:0.

На матче присутствовали король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима.

После матча королевская чета праздновала историческое достижение вместе с футболистами команды Дика Адвоката.

Видео публиковано вFacebook.

Спорт
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