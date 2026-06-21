Чемпионат мира по футболу. Три сборные лишились шансов на выход в плэй-офф
время публикации: 21 июня 2026 г., 11:36 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 11:36
После сегодняшнего игрового дня сборная Туниса лишилась шансов на выход в плэй-офф.
Тунисцы считались аутсайдерами группы F, но с оговорками "надежная оборона", "сыгранность", "дисциплина".
Сборная Туниса была разгромлена сборными Швеции 5:1 и Японии 4:0. Практика надежность обороны не подтвердила.
Накануне выбыли из борьбы сборные Гаити и Турции.
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