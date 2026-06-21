Чемпионат мира по футболу. Три сборные лишились шансов на выход в плэй-офф

После сегодняшнего игрового дня сборная Туниса лишилась шансов на выход в плэй-офф.

Тунисцы считались аутсайдерами группы F, но с оговорками "надежная оборона", "сыгранность", "дисциплина".

Сборная Туниса была разгромлена сборными Швеции 5:1 и Японии 4:0. Практика надежность обороны не подтвердила.

Накануне выбыли из борьбы сборные Гаити и Турции.