Чемпионат Израиля. Столичный "Апоэль" проиграл одноклубникам из Афулы

В матче двадцать первого тура чемпионата Израиля по баскетболу столичный "Апоэль" проиграл одноклубникам из Афулы 82:84.

"Апоэль" (Афула) прервал серию из пяти поражений.

Команда из Иерусалима выиграла три четверти. После 10 минут 21:19, 20 - 44:40, 30 - 67:60.

Победный бросок хозяева сделали на последней секунде матча.

Лучший игрок матча - разыгрывающий хозяев Джейкован Браун (25 + 2 подбора + 8 передач), в 2018-21 годах выступавший за "Апоэль" (Иерусалим).