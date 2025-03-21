Победа "Реала". Поражение лидера. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 21 марта 2025 г., 07:19 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 07:25
Состоялись матчи тридцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. Лидирующие "Олимпиакос" (22 победы) и "Фенербахче" (20) проиграли.
Монако (Франция) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 91:82
Лидер "Монако" Майк Джеймс набрал 29 очков и сделал 6 передач.
Олимпиакос (Афины, Греция) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 73:81
Первую четверть сербы выиграли 20:8.
Баскония (Витория, Испания) - Бавария (Мюнхен, Германия) 112:89
Вторую половину матча хозяева выиграли 62:41.
Реал (Мадрид, Испания) - АСВЕЛ (Лион - Виллербан, Франция) 81:70
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