x
21 марта 2025
|
последняя новость: 08:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 марта 2025
|
21 марта 2025
|
последняя новость: 08:03
21 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Победа "Реала". Поражение лидера. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 21 марта 2025 г., 07:19 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 07:25
Победа "Реала". Поражение лидера. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Randall Benton

Состоялись матчи тридцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. Лидирующие "Олимпиакос" (22 победы) и "Фенербахче" (20) проиграли.

Монако (Франция) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 91:82

Лидер "Монако" Майк Джеймс набрал 29 очков и сделал 6 передач.

Олимпиакос (Афины, Греция) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 73:81

Первую четверть сербы выиграли 20:8.

Баскония (Витория, Испания) - Бавария (Мюнхен, Германия) 112:89

Вторую половину матча хозяева выиграли 62:41.

Реал (Мадрид, Испания) - АСВЕЛ (Лион - Виллербан, Франция) 81:70

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 марта 2025

Евролига. "Маккаби" победил "Виртус"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 марта 2025

НБА. "Бостон Селтикс" будет продан за 6.1 миллиарда долларов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 марта 2025

НБА. "Трипл-дабл" и победный трехочковый Каннингема. "Тендер" стал победителем дивизиона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 марта 2025

Сандро Мамукелашвили установил рекорд НБА