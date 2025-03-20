Евролига. "Маккаби" победил "Виртус"
время публикации: 20 марта 2025 г., 23:16 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 23:16
В матче тридцатого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" победил "Виртус" (Болонья) 77:67.
Израильский клуб одержал четвертую победу подряд и поднялся на 16-е место (10 побед).
Первую четверть выиграли итальянцы 17:15.
В дальнейшем матч шел под диктовку "Маккаби".
После 20 минут 42:33, 30 - 65:45.
Самый результативный игрок матча Рокас Йокубайтис (Маккаби) (19 + 4 подбора + 4 передачи).
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