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Евролига. "Маккаби" победил "Виртус"

Баскетбол
время публикации: 20 марта 2025 г., 23:16 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 23:16
Евролига. "Маккаби" победил "Виртус"
AP Photo/John Leyba

В матче тридцатого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" победил "Виртус" (Болонья) 77:67.

Израильский клуб одержал четвертую победу подряд и поднялся на 16-е место (10 побед).

Первую четверть выиграли итальянцы 17:15.

В дальнейшем матч шел под диктовку "Маккаби".

После 20 минут 42:33, 30 - 65:45.

Самый результативный игрок матча Рокас Йокубайтис (Маккаби) (19 + 4 подбора + 4 передачи).

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