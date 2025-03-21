НБА. Демар Дерозан набрал 25000 очков
время публикации: 21 марта 2025 г., 10:58 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 10:58
В матче регулярного чемпионата НБА "Чикаго Булз" победил Сакраменто Кингз" 128:116.
В матче произошло историческое событие. Защитник "Сакраменто" Демар Дерозан стал 27-м игроком НБА, набравшим 25 тысяч очков.
В этой игре он набрал 22 очка.
35 очков набрал Коби Уайт (Чикаго). 34 - Малик Монк (Сакрасенто).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 марта 2025