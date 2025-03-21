НБА. Демар Дерозан набрал 25000 очков

В матче регулярного чемпионата НБА "Чикаго Булз" победил Сакраменто Кингз" 128:116.

В матче произошло историческое событие. Защитник "Сакраменто" Демар Дерозан стал 27-м игроком НБА, набравшим 25 тысяч очков.

В этой игре он набрал 22 очка.

35 очков набрал Коби Уайт (Чикаго). 34 - Малик Монк (Сакрасенто).