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Спорт

НБА. Демар Дерозан набрал 25000 очков

Знаменитые спортсмены
Баскетбол
НБА
время публикации: 21 марта 2025 г., 10:58 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 10:58
НБА. Демар Дерозан набрал 25000 очков
AP Photo/Randall Benton

В матче регулярного чемпионата НБА "Чикаго Булз" победил Сакраменто Кингз" 128:116.

В матче произошло историческое событие. Защитник "Сакраменто" Демар Дерозан стал 27-м игроком НБА, набравшим 25 тысяч очков.

В этой игре он набрал 22 очка.

35 очков набрал Коби Уайт (Чикаго). 34 - Малик Монк (Сакрасенто).

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