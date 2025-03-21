Лига Наций. Микель Мерино спас испанцев

В первом четвертьфинальном матче Лиги наций сборные Нидерландов и Испании сыграли вничью 2:2.

Нидерланды: Вербругген, Хато, Ван Дейк, ван Геке, Геертрейда, де Йонг (Копмайнерс, 82), Клюйверт (Симонс, 83), Рейндерс (Виффер, 90+1), Гакпо, Депай (Де Лигт, 84), Фримпонг.

Испания: Симон, Кукурелья, Кубарси (Хейсен, 41), Ле Норман, Порро, Руис (Мерино, 84), Субименди, Педри (Ольмо, 66), Нико Уильямс, Мората (Айозе Перес, 66), Ямаль (Оярсабаль, 66).

Первая опасная атака испанцев стала голевой. Ямаль отобрал мяч у Хато на фланге и сделал передачу в штрафную. Педри продлил передачу. Нико Уильямс развернулся и точно пробил 0:1.

На 21-й минуте после углового опасно бил ван Дейк. выше.

На 28-й минуте Коди Гакпо нанес сильный удар в ближний угол 1:1. На 42-й минуте мяч после удара Рейндерса задел перекладину и улетел за пределы поля.

Во втором тайме "оранжевым" понадобилось 39 секунд, чтобы выйти вперед. Рейндерс точно пробил с линии штрафной 2:1.

На 81-й минуте был удален 19-летний Йоррел Хато (Аякс).

На третьей минуте компенсированного времени Нико Уильямс совершил сольный проход, который завершил обводящим ударом. Голкипер мяч парировал. Вышедший на замену Микель Мерино добил мяч в сетку 2:2.